رمضان 2019: دراما الغموض والإثارة تتربع على عرش المسلسلات في الماراثون الرمضاني

يتميز رمضان 2019 بدراما الغموض والإثارة خلال المسلسلات التي سيتم عرضها خلال الماراثون الرمضاني، كما يتشوق عدد كبير من الجمهور لما سيتم بثه عبر شاشات التلفزة خلال الموسم الحالي.

تقدم دينا الشربيني تجربتها الثانية في البطولة المطلقة بـ"زي الشمس" إخراج سامح عبدالعزيز، وينتمي المسلسل إلى دراما الإثارة والغموض، وهو النوع نفسه الذي ينتمي له مسلسل "لآخر نفس" للمخرج حسام علي، وبطولة ياسمين عبد العزيز التي قررت خلع عباءة الكوميديا وتقديم تجربة جديدة، وتدور الأحداث حول زوجة ضابط شرطة متوفي تدخل في صراعات ومواقف خاصة عندما تكتشف أن زوجها كان يعمل بشكل خفي داخل إحدى الخلايا الإرهابية.

لم تقتصر تيمة الغموض والتشويق على البطولات النسائية، بل مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المشاركة في موسم 2019، فهي اللون الذي اختاره محمد رجب للعودة إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 10 سنوات، ليعود بـ"علامة استفهام" للمخرج سميح النقاش، ويؤدي خلال الأحداث شخصية "نوح الشواف" الذي يطارده الماضي فيجعل منه شخص مختلف تمامًا.

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بينما يطل هاني سلامة على الجمهور للعام الثالث على التوالي بـ"قمر هادي" الذي يجمعه بالمخرج رؤوف عبد العزيز، ويؤدي خلال الأحداث شخصية "هادي أبو المكارم"، الذي يتعرض لحادث يؤثر على ذاكرته، ويبدأ البحث عن نفسه مرة أخرى ليكتشف حقائق مختلفة.

كما ويراهن المخرج كريم الشناوي في تجربته الإخراجية الأولى، على الغموض والتشويق في مسلسل "قابيل"، الذي يجمع محمد ممدوح، محمد فراج وأمينة خليل في بطولة جماعية معا، وتدور أحداث المسلسل حول ضابط الشرطة "طارق" الذي يحقق في قضية قتل معقدة بينما يرى خيالات تؤثر على سير القضية، حسب الوطن.

ويبدو أن المنافسة خلال السباق الرمضاني هذا الموسم ستكون شديدة وحادة بين الفنانين ونجوم الدراما والمخرجين من مختلف الجنسيات.