فيديو كامل: فضيحة رنين البصري تحرجها أمام العراقيين

أشعلت الفنانة العراقية رنين البصري موجة كبيرة من الجدل بسبب انتشار فيديو بمحتوى "غير لائق"، بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مقطع فيديو نسبوه إلى الفنانة وزوجها وقيل إنه جرى تصويره في أحد الفنادق، مثيرًا موجة من الغضب في أوساط المتابعين.

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وخرجت عن صمتها ونشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" فيديو علقت فيه على ذلك، قائلًا في ما يشبه الاعتراف بصحة الفيديو: "اليوم نزلت هذا الفيديو ما أقول لكم إني أنا نجمة العالم تعرفني وما أحتاج".

وتابعت: "تعرفون موقع الغيرة وهذي الأمور. ماكو واحد عنده تلفون وما تكون بيه أشياء عائلية. عندي أكثر من فيديو أنا وزوجي. كنا مسافرين في أربيل. العراق العظيم كله حافظ موديل بيتي. أكيد بفندق وأنا مسافرة".

وأضاف الفنانة العراقية: "موعيب إنو مرا ورجال عايشين حياتهم"، لافتة إلى أنه تمت سرقة هاتفها قبل أيام، وهو الأمر الذي ساعد على انتشار الفيديو الموجود عليه.