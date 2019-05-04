تراند اليوم : فيديو منه شلبي وخالد يوسف +18 فيديو خالد ومنى فاروق و رنا هويدي المسرب كامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو منى شلبي وخالد يوسف الاباحي والذي يظهر المذكورين في وضع مخل بالحياء والأدب، وأظهر فيديو منه شلبي وخالد يوسف الجانبين وهما يمارسان الرقص والجنس، على أثير الاغاني الشعبية المصرية، وعلى خلفية انتشار فيديو منه شلبي وخالد يوسف قبضت الشركة المصرية بشكل أولى على مني فاروق وشيماء الحاج ومني الغضبان بشكل مبدئي بقضية فيديوهات خالد يوسف .

ولا تزال عمليات البحث المتواصل حول الفيديو الاباحي للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج بشكل مهول عبر محركات جوجل ، خصوصا بعد انتشار فضيحة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف خلال تصوير مقطع فيديو لها وهي تتراقص بثياب شبه عارية.

فقد عم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اباحي للفنانة المصرية منى فاروق وهي بثياب شبه عارية برفقة شيماء الحج يتراقصون على اغنية ، الامر الذي خلف ضجة اعلامية كبيرة.

الفيديو الكامل لفضيحة الفنانة منى فاروقتم تداوله بكثرةعبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد “الفيسبوك”، تحمل طابع السخرية كون الممثلة المعروفة تظهر في الفيديو شبه عارية، لا ترتدي سوى الداخلية، ما اعتبره البعض أن الفنانة كانت بصحبة أصدقاء في إحدى الشقق؛ حسبما وضح في أغلب التعليقات.

ووفقا للفيديو الذي نشر على تويتر وتم حذفه لاحقا، ساد الرقص الشرقي بين الممثلتين المصريتين منى وفاروق وشيماء وهما بالثياب الداخلية فقط، ويبدو أنهما كانتا وكأنهما في شبه غيبوبة، وبدتا كأنهما لا يخشيان الفضيحة، إذ أن الكاميرا كانت تتنقل عليهما بهدوء وبدون ارتباك، فيما كان الرجل الذي معهما يكلمهما ويطلب منهما أن تتخلصا من القطعة الوحيدة على جسد كل واحدة منهما، وفعلا خلعتا ما تبقى عليهما وأصبحتا عاريتين تماما.

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الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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