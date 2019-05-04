تراند اليوم : دعاء استقبال رمضان ..اللهم بلغنا رمضان

اجمل أدعية رمضان :دعاء استقبال رمضان ..اللهم بلغنا رمضان تعرف علي أفضل دعاء استقبال شهر رمضان 2019 اللهم بلغنا رمضان حتى لا يكون رمضان مجرد عادةٍ من العادات، أو عبادةٍ جوفاء يعملها الإنسان من غير استشعار لعظمتها وأهميتها.

الاستعداد بالنية الصالحة، نية الصيام احتسابا لله تعالى؛ لا مجرد عادة وتقليدٍ، نية المحافظة على الفرائض في أوقاتها مع الجماعة، بل المحافظة ما أمكنك على تكبيرة الإحرام، نية المحافظة على قيام رمضان مع المسلمين، والعزم على عدم التفريط فيه ولا ليلة واحدة، نية الحرص على الصدقة في رمضان؛ فهو شهر الصدقات، ويا حبذا أن يعزم الإنسان على الإكثار من الصدقة في رمضان، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل.

الدعاء في رمضان ,رمضان شهر الدعاء والتوجّه للخالق عز وجل، وفيه يَسود جوّ الخشوع والطاعة والتضرّع، وتتنزّل البركات والرحمات من المولى سبحانه وتعالى، وتُفتح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار.[١]كما أنَّ هذا الشهر الكريم أعظم شهر للعبادة، وليس له أدعية مُخصّصة، باستثناء الدعاء عند الإفطار والدعاء في ليلة القدر، بل ويجب على المسلم أن يَدعو بما تيسّر له.[٢] إنَّ أفضل ما يَدعو به المسلم ما ورد في الكتاب والسنة وما ذكرته الأحاديث: بحمد لله، وسؤال الله عز وجل العفو والعافية، وكذلك الاستغفار.[٣]وهناك أدعية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها:[٤]

“مداد” ينشر لكم عدد من الأدعية الهامة لاستقبال شهر رمضان وهي كالتالي :-

اللهم بلغنا رمضان وادخله علينا باﻻمن واﻻمان واغفر لنا يا منان، وتقبل دعائنا يا ذا الجﻻل واﻻكرام.

اللهم اجمع على الهدى امرنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا كقلوب خيارنا واهدنا سواء السبيل، واخرجنا من الظلمات الى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

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اللهم افرغني لما خلقتني له ، وﻻ تشغلني بما خلقته لي.وﻻ تحرمني وانا اسألك، وﻻ تعذبني وانا استغفرك.

اللهم اني أعوذ بك من جهد البﻻء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء ،وشماتة اﻻعداء، وعضال الداء.

اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوب جديدة ، وتوبة سديدة ، وهمة شديدة، واعمال صالحة عديدة.

نعوذ بك من فتنة النفس وطغيانها، وفتنة الدنيا وظلمها، وفتنة النعم وكفرها، وفتنة البﻻء وقطعها.