تراند اليوم : اجمل دعاء استقبال رمضان 2019 .. دعاء اللهم بلغنا رمضان...

اللهم بلغنا رمضان تعرف علي أفضل دعاء استقبال شهر رمضان 2019 اللهم بلغنا رمضان حتى لا يكون رمضان مجرد عادةٍ من العادات، أو عبادةٍ جوفاء يعملها الإنسان من غير استشعار لعظمتها وأهميتها.

الاستعداد بالنية الصالحة، نية الصيام احتسابا لله تعالى؛ لا مجرد عادة وتقليدٍ، نية المحافظة على الفرائض في أوقاتها مع الجماعة، بل المحافظة ما أمكنك على تكبيرة الإحرام، نية المحافظة على قيام رمضان مع المسلمين، والعزم على عدم التفريط فيه ولا ليلة واحدة، نية الحرص على الصدقة في رمضان؛ فهو شهر الصدقات، ويا حبذا أن يعزم الإنسان على الإكثار من الصدقة في رمضان، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل.

الدعاء في رمضان ,رمضان شهر الدعاء والتوجّه للخالق عز وجل، وفيه يَسود جوّ الخشوع والطاعة والتضرّع، وتتنزّل البركات والرحمات من المولى سبحانه وتعالى، وتُفتح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار.[١]كما أنَّ هذا الشهر الكريم أعظم شهر للعبادة، وليس له أدعية مُخصّصة، باستثناء الدعاء عند الإفطار والدعاء في ليلة القدر، .

دعاء قدوم رمضان :-

اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم.

اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة.

اللهم سلمنا رمضان ، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا.

اللهم أعنا على صيام نهاره ، وقيام ليله ، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين ، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا الله.

اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون.

اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عباد رمضان ، اللهم أعنا على طاعتك فيه ، وفي غيره من الشهور.

Advertisements

اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام.

اللهم بلغنا ليلة القدر ، وارزقنا الفردوس الأعلى في الجنة.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا يا كريم.

اللهم تقبل منا الصيام والتهجد والقيام وقراءة القران.

اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك.

اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله ، والمغغور لهم في أوسطه ، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم الراحمين.

اللهم انا نسالك حبك و حب من يحبك و حب كل عمل يقربنا الى حبك ، اللهم ارضى عنا كي ننال حق رضاك يا ارحم الراحمين .

اللهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورا،

اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القران خالق الإنسان عالم السر والإعلان. بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان واتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الإبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.