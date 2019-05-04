تراند اليوم : قرعة الحج زليتن 2019 .. نتيجة قرعة الحج زليتن 2019...

ليبيا – الخليج 365 / قرعة الحج زليتن طالع الان اسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 ونتيجة قرعة الحج في ليبيا وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التقديمات، والتي كانت على مدار الشهرين الماضيين، وقد أعلنت صفحة إدارة شؤون الحج والعمرة الرسمية على صفحة الفيس بوك أن النتيجة سوف تظهر بداية شهر مايو القادم، على أن يتم الاستعلام عن الأسماء الفائزة لهذا العام عبر الموقع الرسمي للإدارة، ولكن سوف نعرض عليكم بشكل سريع تفاصيل الحج الليبي لهذا العام.

أكد السيد عباس القاضي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الليبية أن نتيجة قرعة حج ليبيا 2019وأسماء الفائزين سوف يتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء الموافق2019، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي موسع يتم من خلاله إجراء القرعة العلنية بحضور مندوبين من جميع وسائل الإعلام.

قامت إدارة شؤون الحج والعمرة في ليبيا بالإعلان عن مواعيد التسجيل في قرعة الحج ليبيا لعام 2019، وتم الإعلان عن طريق الصفحة الرسمية على الفيس بروك، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في قرعة الحج الليبية، وقد أكدت هيئة الأوقاف على استمرارية وقت التسجيل لمدة عشرة أيام، وسوف يكون التسجيل متاح منذ مواليد 1940م، على أن يتم متابعة تسجيل الحجاج في ليبيا من خلال حكومة الوفاق عن طريق موقع إدارة شؤون الحج والعمرة.

حيث يستطيع المتقدمين من جميع المحافظات والمدن الليبية الاستعلام عن النتيجة من خلال استخدام الرقم القومي والدخول على الرابط التالي.