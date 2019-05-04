تراند اليوم : مواعيد مسلسلات رمضان 2019 ،، مواعيد مسلسلات رمضان وأسماء القنوات...

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 ، في مفاجأة جديد من مفاجآت قناة mbc مصر، جاءت لتفاجأ المشاهدين وتطلق جدول مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على شاشتها قبل يوم وقفة الشهر الفضيل، وليس فقط، بل قررت أن تبدأ بعرض أعمالها بدءً من يوم السبت الموافق 4 مايو 2019، ويُذكر أن هذا الأمر غير معتاد، لأنه دائماً تقوم القناة بعرض مسلسلاتها أول أيام رمضان.

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 على قناة mbc مصر يُذكر أنه عبر الصفحة الشخصية على الإنستجرام لقناة ام بي سي مصر، استطاعت أن تفاجأ المشاهدين في مصر والعالم العربي بهذه المفاجأة، وقد نشرت بوستر المواعيد على موقع الصور والفيديوهات، والتي من خلال نتعرف على مواعيد المسلسلات والبرامج التي نالت حقوق إذاعتها.

موعد عرض مسرح مصر الساعة السابعة والنصف مساءً. موعد مسلسل قابيل الساعة التاسعة مساءً. موعد مسلسل فكرة بمليون جنيه الساعة الحادية عشر مساءً. موعد مسلسل شقة فيصل الساعة 12 منتصف الليل. مواعيد مسلسلات رمضان 2019 مواعيد مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات قناة mbc مصر في رمضان 2019 من الجدير العلم به أن إدارة قناة إم بي سي مصر قد أعلنت من قبل عن خريطة مسلسلات رمضان 2019 على شاشتها، وهي تضم أشهر البرامج الرمضانية، برنامج رامز في الشلال، بالإضافة إلى أهم خمسة مسلسلات درامية رمضانية هذا العام، ومن أبرزهم مسلسل ولد الغلابة، مسلسل فكرة بمليون جنيه، مسلسل قابيل، مسلسل شقة فيصل، مسلسل زي الشمس.

ويُذكر أن موعد مسلسل زي الشمس، وموعد مسلسل ولد الغلابة، لم يتم الإفصاح عنهم من قِبل إدارة القناة، ولكن سنوافيكم بكل جديد عن مواعيد مسلسلات رمضان على قناة ام بي سي مصر.