تراند اليوم : اول ايام رمضان 1440 : اول ايام شهر رمضان 1440

يترقب العالم العربي والاسلامي حلول شهر رمضان المبارك ، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، من أجل بذل المزيد من الطاعات والأعمال الصالحة من قيام وصيام وزكاة ونوافل من أجل الفوز بالعتق من النار .

افتاء الدول العربية أعلنت عزمها البدء في رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الاحد الموافق 5 مايو ، في مصر وفلسطين والاردن وسوريا ولبنان والمغرب والجزائر والسودان وكافة الدول .

أما المملكة العربية السعودية فأعلنت عزمها بدء الرؤية العلمية لهلال شهر رمضان المبارك مساء غد السبت ، وفي حال رؤية هلال رمضان فإنها تشهد يوم الاحد أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1440 في السعودية .

وحتى اللحظة لم تعلن أي دولة عربية أو اسلامية رؤية هلال شهر رمضان المبارك .