تراند اليوم : اول ايام شهر رمضان 1440 .. اول ايام رمضان 1440

اول ايام شهر رمضان 1440 ، يكون الاثنين 6/5/2019 أول أيام شهر رمضان الفضيل لعام 1440 في المملكة العربية السعودية والدول العربية. وقد قامت الجمعية الفلكية بتحديد موعد شهر رمضان 2019 في العديد من الدول العربية، ويأتي على رأسها المملكة العربية السعودية وفلسطين ومصر وعدد من الدول حول العالم، وقد قررت أن شهر رمضان سيكون بدايته الاثنين 6 مايو 2019.

وعلى هامش آخر أكدت الجمعية الفلكية أيضًا أن شهر رمضان 2019 ستصل عدد ساعات صومه إلى خمسة عشر ساعة، وذلك حسب التصريحات الأخيرة.

وعليه سيكون أول أيام شهر شعبان المبارك 6 من شهر أبريل 2019، ويكون آخر أيامه في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019.

أول أيام شهر رمضان في الدول العربية 6 مايو 2019 في المملكة السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر