تراند اليوم : قرعة الحج ليبيا 2019 ..” منظومة الحج 2019 ليبيا ”...

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحكومة الوفاق، عبر منظومة الحج 2019 ليبيا قرعة الحج ليبيا 2019 و العدد النهائي واسماء الفائزين في قرعة الحج ليبيا 2019 ضمن المنظومة المتبعة لأداء فريضة الحج والتي بلغ عدد المسجلين فيها بلغ ثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف وستمائة وسبعة وستين مواطنا.

وذكرت الهيئة في إحصائية نهائية صادرة عنها أن مجموع المسجلين مع المرافقين بلغ مئتين وستين ألفا، وأربعة عشر شخصا، أما مجموع المسجلين مع محرم أو مرافقة فقد ناهز الأحد عشر ألفا وأربعمائة واثنين وعشرين شخصا

وأكدت اللجنة الإعلامية بالهيئة أن موعد إجراء القرعة سوف يكون غدا السبت على تمام الساعة العاشرة صباحا.

حيث يستطيع المتقدمين من جميع المحافظات والمدن الليبية الاستعلام عن النتيجة من خلال استخدام الرقم القومي والدخول على الرابط التالي.