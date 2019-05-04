أحداث مثيرة في الحلقة الأخيرة من مسلسل عندما يكتمل القمر

ينتظر المشاهد العربي بشغف آخر التطورات بشأن مسلسل عندما يكتمل القمر، سيما الحلقة الأخيرة منه التي تحمل الكثير من الأحداث المثيرة والمفاجآت في أحداثها، و تعتبر الحلقة الخامسة والعشرين آخر حلقات المسلسل السعودي.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عندما يكتمل القمر

تستمر محاولات جمعان بالحلقات السابقة، في خروج الجنية فلوة من جسده، بعد أن أصابه المس الجني،و انتهى مسلسل عندما يكتمل القمر بخروج فلوة من جسد جمعان انتهت معاناته وزواج فراج من سمر.

ويأتي المسلسل من بطولة الفنان السعودي فيصل العمري، والذي يجسد شخصيتين في هذا المسلسل، وأيضا تشارك النجمة ريم عبد الله، والممثل أحمد شعيب، وعيد سعيد.

موعد عرض عندما يكتمل القمر

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تقوم قناة أم بي سي 1 بعرض جميع حلقات هذا المسلسل، وذلك بعد انتهاء عرض حلقات المسلسل من خلال شاهد نت الإلكتروني، وسوف يتم عرض هذا المسلسل الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

يتم إعادة المسلسل في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا، وذلك بتوقيت السعودية، وفى تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر.

الإعادة الثانية في تمام الثالثة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مصر.

يتم أيضا إعادة عرض المسلسل على شاهد نت من خلال شبكة الانترنت بعد ساعات قليلة من إذاعة الحلقة في موعدها الأساسي الساعة الحادية عشر مساء، حسب نبأ حصري.

ويذكر أن أحداث المسلسل تدور حول القضايا الاجتماعية التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وهي السحر، والشعوذة، ويشار إلى أنه يتم بث المسلسل على قناة أم بي سي 1.