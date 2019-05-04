حيوان بري طلب الاقامة مدى الحياة قي حديقة بألمانيا

قام الحيوان البري "راكون" بالانتقال الى حديقة حيوان هايدلبرغ في ألمانيا ولم يتمكن الحراس من طرده.

وأفادت صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" الألمانية أن موظفي حديقة الحيوان اكتشفوا مؤخرا الضيف غير المدعو داخل حظيرة الراكون، حيث بدا أنه على ما يرام مع السكان الأصليين السبعة.

وذكرت الصحيفة أن المتطفل - الملقب فريد - يمكن أن يتوقع الإقامة المجانية بل والإقامة مدى الحياة، لأن لوائح الاتحاد الأوروبي تمنعه من إطلاق سراحه مرة أخرى في البرية.

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بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2015، تعتبر حيوانات الراكون من الأنواع الغريبة الغازية التي قد تشكل تهديدا على النباتات والحيوانات الأوروبية.

يشار إلى أن حيوانات الراكون البرية في أوروبا هي أحفاد الحيوانات التي هربت من مزارع الفراء منذ عقود.

ومع ذلك، من غير المرجح أن ينجب "فريد" ذرية لأن لوائح الاتحاد الأوروبي تلزم إخصاءه.