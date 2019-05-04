تشيزلي تتوج بلقب ملكة جمال امريكا

نالت تشيزلي كريست، البالغة من العمر 27 عاما، لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2019، في حفل أقيم يوم الخميس.

وكريست من ولاية كارولينا الشمالية، وتحمل شهادة جامعية في الحقوق، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة "ويك فوريست" الأميركية، وتعمل كمحامية، وفقما ذكر موقع "واشنطن بوست".

وتمكنت كريست من انتزاع اللقب بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات، فيما حصلت أليخاندرا رودريغز من ولاية نيو مكسيكو على المركز الثاني.

وستمثل كريست الولايات المتحدة الأميركية في مسابقة ملكة جمال الكون.