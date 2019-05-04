فاجعة عائلة بفقدان اطفالها بحريق

وقعت فاجعة في وقت متاخر من ليلة الجمعة في محافظة إربد الواقعة بأقصى شمال الأردن، حيث توفي 6 أطفال وأصيب أربعة آخرون جميعهم من عائلة واحدة، من جراء حريق اندلع في منزلهم ولم تحدد أسبابه بشكل مباشر حسب الدفاع المدني.

وأصيب الأب وشخصان آخران باختناق وضيق في التنفس نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق الذي شب داخل إحدى الشقق في بناء مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بالقرب من دوار زبده القديم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، إن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث وصفت حالة المصابين العامة بالبالغة باستثناء ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة وفقا ل "سكاي نيوز".

وأشارت إدارة الإعلام إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.

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