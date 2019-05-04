رمضان 2019: الجمعية السعودية تطلق حملتها المجانية "افحص سكرك" خلال شهر رمضان

أعلنت الجمعية السعودية لداء السكري عن إطلاقها الحملة المجانية "افحص سكرك" خلال شهر رمضان، والتي ستقدمها في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لجميع المراكز التجارية والتجمعات السكنية، سعياً منها للتغلب على المرض في مراحله الأولى، وتوعية المرضى بآلية التعامل مع المرض خلال رمضان 2019.

أوضح رئيس الجمعية عبد الرحمن الشيخ أن الحملة تفيد الصائمين من مرضى السكري وتقدم فحص السكري والتوعية بالمرض وتقدم المنشورات والنصائح التي يحتاجها الصائمون، مشدداً على أهمية زيارة مريض السكري للطبيب قبل بداية شهر رمضان.

وقال الشيخ: "رغم أن أغلب مرضى السكري قادرون بمشيئة الله على الصيام بأمان، إلا أن هناك بعض الحالات تنصح بعدم الصيام، لمن يعانون من عدم انتظام سكر الدم، هبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، والإصابة بمضاعفات السكري، كالتأثير على النظر أو القلب أو الكلى، حدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري (النوع الأول)، أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري (النوع الثاني) خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان، ومن هنا تأتي أهمية زيارة الحملة والتعرف على رأي الطبيب قبل بدء الصيام"، حسب صحيفة المدائن.

ويشار إلى أن مرضى السكري بحاجة للتوعية بمرضهم وماهية المضاعفات التي ترافقهم خلال شهر رمضان، وكيفية التعايش معه أثناء الصوم، سيما وأن عدد ساعات الصيام طويلة ومرهقة لأجسادهم.