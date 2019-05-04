تراند اليوم : فضيحة حشاشة .. سمية الخشاب هل هي فرقعة أم شحاطة؟

فضيحة حشاشة .. سمية الخشاب هل هي فرقعة أم شحاطة؟

لدى الممثلة سمية الخشاب واقع مخزي وتاريخ كبير في ظل الفضائح التي تتلون بين الفن والسياسية والمجتمع والإنسانية وباقي مجالات الحياة الشخصية منها والعامة.

فضيحة تلو الأخرى، تتمتع الفنانة المصرية بماضي عريق يتعمق كلما انكشفت إحدى جوانب حياتها مع الوقت، حيث أنها لا تألو جهدا في الحفاظ على حياتها الشخصية بعيدا عن الكاميرات، بالضبط كجسدها الذي لا تخفي منه إلا القليل.

كيف بدأت سمية الخشاب رحلتها من التحشيش إلى الفضيحة ؟

بدأت سمية الخشاب مشوارها الفني من خلال مشاهد إغراء عميقة الأثر في نفوس الشباب الباحث عن المتعة السريعة من خلال نظرة ومشهد في وقت لم تكن للإباحية هذا الانتشار الواسع، حيث ساعدت سمية الخشاب ورفيقاتها الشباب في المتعة السريعة كتصبيرة لهم لما سينتجه فيما بعد زملاء آخرين لها.

ومن خلال مشاهد الإغراء الساخنة في التلاصق والتفاخد والقبلات الحارة والباردة بالإضافة لمشاهد الرقص والتمايل التي ملأت فضائات تلك الأفلام التي لم يكن لدى مخرجيها ما يمكن أن يقدموه للمشاهدين.

بدأت الأمور بفيلم راند فو الذي كانت تمثل فيه دور فتاة ليل مع مجموعة من الشبان، ثم إلى أفلام أخرى يخرجها بنفسه المخرج الإباحي خالد يوسفن والذي ينتج من سمية الخشاب أفلام فضائحية، بداية من فيلم حين ميسرة الذي ملأه بالمشاهد الساخنة مرورا بفيلم خيانة مشروعة للمخرج الجنسي ذاته.

ثم انتقلت من فضيحة الجنس إلى فضيحة الغناء بدأتها بألبوم غنائي لم يبع منه ألف نسخة على الأكثر، ليسجل فشلا ذريعا لسمية الخشاب، التي تتجه للحفلات الراقصة وحفلات الزفاف وغيرها لتغني اللاشئ فقط رقص وأصوات تطلق في الفضاء، آخرها كان في المملكة العربية السعودية التي تجمع كل ما هو فضائحي وكل ما هو خائب أو ساقط ليساعدها في الطريق نحو الانفتاح.

خلال الفترة الماضية من شهر فبراير، انتشر هجوم غير مسبوق على سمية الخشاب الممثلة التي احترفت الغناء -هكذا في غفلة من الفن-، داخل العراق حيث حاولت الغناء باللهجة الخليجية لكنها فشلت في ذلك لتنتج فضيحة ومادة خام للسخرية من الفنانة الفاشلة في الغناء وفوق ذلك الفاشلة حتى في مجرد التقليد وليس التمثيل.

فيما طالب عدد من الجماهير المصريين بإيقافها عن الغناء بما تسببت به في فضيحة للفن والغناء المصري.

فضيحة اجتماعية

لم تقتصر الفضيحة الفنية سمية الخشاب في فضائحه على ما ذكرناه سالفا – وإن كان ملخصا لفضائحها الفنية – ولكنها أيضا كان لها باعا طويلا في الفضيحة الإجتماعية، حيث كان آخرها تلك الفضيحة التي أعلنتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتتناولها الفضائيات والمواقع، حول طلاقها من زوجها الفنان أحمد سعد.

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وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث والسخرية من هيستريا سمية الخشاب التي كتبت عن طلاقها كونها مندهشة أنها تستيقظ على الطلاق، مشيرة إلى احتسابها عند الله، قيامه بضربها وإهانتها وإعلانها دون خجل منها أنها تحملت تلك الإهانات والضرب وفي النهاية قام بتسريحها.

الفضيحة الأخرى عجت بها المواقع والمجلات، بعدما قامت سمية الخشاب بنشر صور لها في أحد أعياد ميلادها برفقة زوجها آن ذاك أحمد سعد، وبالخطأ أو عن قصد تضمنت تلك الصور، صورة قديمة لها أمام إحدى التورتات والتي تحمل اسم أيمن وليس اسم زوجها وقتها.

فضيحة إنسانية وسياسية

شحاطة تتجول بين الدول لمن يدفع، تذهب في خلال أسابيع قليلة إلى دولتين مختلفتين تماما، يجمعهم دفع المال، والتي بدأت بالمملكة العربية السعودية التي منحتها “الرز الخليجي” من المال والجوائز التي تحمل اسم الرسول، ثم بعدها تتجه إلى العاصمة السورية دمشق، والتي يستولي عليها ويحكمها الشيطان بشار الأسد.

دمشق التي دمرها كافة أنواع الاسلحة بداية من الصواريخ أرض أرض إلى الصواريخ أرض جو إلى الكيماوي إلى غيرها من كافة أنواع الأسلحة المجربة، ثم تدخلها الخشاب دخول المفتوحين، فماذا تسمى تلك الفضيحة .. لن ترى سمية الخشاب السوريين الحقيقيين، سترى أمثال الأسد يعرضون الشيك وفيها عدة أصفار لتجري واللعاب يغرق وجهها.

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