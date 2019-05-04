تراند اليوم : فضيحة رنين البصري التي تبحث عن فضيحة في فيديوهات

فضيحة رنين البصري التي تبحث عن فضيحة في فيديوهات

فضيحة جديدة بين الأوساط الفنية العربية، ولكن هذه المرة، جاءت الفضيحة من العراق، حيث فتاة مبتدأة تبدأ طريق الفضائح التي سبقها فيها عتاولة من عمالقة الفضائح في العالم العربي.

وباعتبار أنها فضيحة في بلد يحاول النهوض مجددا بعد حرب استمرت سنوات ضد تنظيمات إرهابية وبعد سنوات أخرى من الاحتلال والطائفية، فإن الأمور لم تتبلور بعد في جذب الانتباه نحو تلك الفضيحة مبتعدة عن هموم البلاد والعباد.

ماذا حدث في فضيحة رنين البصري ؟

الفنانة العراقية رنين البصري، المغنية والراقصة الاستعراضية، نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها بشكل غير أخلاقي، كما وصفها الجمهور العراقي.

وظهرت رنين البصري بالجزء الأعلى من جسدها حيث ظهر اسفل رقبتها ورأسها، في مشهد بدى وكأنها عارية، بينما تحدثت وتمايلت عن الغناء والرقص في الحفلات المغلقة، وحمل الحديث كلمات لا أخلاقية دون رابط لذلك، بينما ظهر رجل يمازحها في أواخر المقطع المصور.

فيما بعد قامت الفنانة العراقية بحذف المقطع المصور الذي أثار موجة غضب عراقية كبيرة، قبل أن تنشر مقطع آخر مصور تتحدث فيه عن المقطع الفضيحة المنشور.

الاعتذار عن الفضيحة

الفنانة بشكل فضائحي قدمت اعتذارا عن الفضيحة التي قامت بها، حيث أكدت أن من ظهر معها في الفيديو المنشور ما هو إلا زوجها، ما يعني بطلان الفضيحة وانعدام وجود سببا للهجوم عليها.

المطقع ظهرت به هذه المرة بشكل أكثر لياقة، لكنها لم تتحدث عن التمايل والظهور نصف العاري، والكلمات غير الأخلاقية المتدنية التي تحدثت بها في المقطع الأول، فقط قالت أن من كان معها هو زوجها، ولكن لماذا لم تعتبر تلك فضيحة لزوجها؟!

ماذا تريد رنين البصري ومن هي؟

تريد الفنانة العراقية أن توسع نشاطها بالطبع، فهي ابنة نشاطات فنية في الحفلات الغنائية والمراقص، وهذه الأماكن شبه المغلقة وإن كانت تأتي بشهرة كبيرة إلا أنها ليست كشهرة الفضائح بالطبع، والتي يخرج منها الفنان المفضوح بحملة ترويجية تأتي بنتائج عكسية عن كونها فضيحة وإلى الآن لا يمكننا التوصل لسبب ذلك الشئ.

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رنين البصري فنانة من عائلة أدبية وفنية ولدت في عاصمة أذربيجان باكو، وإن كان أهلها لهم توجه فني مفيد وممتع بعيدا عن الفضائح، إلا انها اختارت مجال الحفلات الخاصة والرقص والمراقص والغناء الذي يعتمد على حركة الجسد وليس الصوت.

أثارت الجدل العديد من المرات بسبب ما ترتديه من فساتين لها طبيعتها الخاصة، كما أثارت الجدل بشأن حركاتها الراقصة أحيانا كثيرة.

رنين البصري ربما استقطبها المجلس الأعلى للفضائح العالمي بقيادة جنرال الفضائح خالد يوسف، وربما هي من تريد الاحتراف، ولقد كشفنا بشكل مسبق تلك الشبكة من الفضائح والتي يقودها الثائر خالد يوسف.

لا تعرف رنين البصري أن الشهرة ليست مجردة، تنجر كغيرها للمستنقع الذي رسمته تلك الشبكات الخفية التي تسعى لاستبدال شئون الناس بالفضائح، لينشغل الناس وينفصلون عن حياتهم اليومية كما ينفصل الجميع، تنجر ولا تعرف آخرا لما تفعل، ولكنها لن تمس بسوء وإن كان الأمر مقتصرا على بعض الشتائم والسباب والتشهير، فيا حبذا ذلك الذي يزيد من الشهرة.

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