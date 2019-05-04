تراند اليوم : بعد الفيديوهات الإباحية.. هل باع خالد يوسف ممتلكاته في مصر؟

بعد الفيديوهات الإباحية.. هل باع خالد يوسف ممتلكاته في مصر؟

نشرت عدد من المواقع الإخبارية خبرا عن بيع المخرج المصري والنائب البرلماني خالد يوسف ممتلكاته في مصر والاستقرار خارجها بعد أزمة الفيديوهات الإباحية التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

من جانبه، نفى “يوسف”، صحة هذه الأنباء، موضحا، أنه ”متواجد حاليا في باريس لقضاء إجازة سنوية، ولم يفكر أو يقرر على الإطلاق في بيع ممتلكاته بمصر من أجل الاستقرار في الخارج“. بحسب تصريحاته لموقع “إرم نيوز”.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية، يوم الأحد، أن المخرج الشهير ”عرض أرضًا تبلغ مساحتها 3 فدادين للبيع، إضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية“، وهو ما نفاه يوسف جملة وتفصيلا.

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