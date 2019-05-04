تراند اليوم : بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية .. الفنانة وفاء عامر تبدي استعدادها للعمل مع خالد يوسف !

صحيفة الخليج 365 : أعربت الفنانة المصرية وفاء عامر عن استعدادها للعمل مع المخرج المصري خالد يوسف في أي عمل سينمائي، بغض النظر عن حجم الدور الممنوح لها في العمل.

وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي يواجه فيه خالد اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًا بفضيحة المقاطع الجنسية، وتورط فنانتين وسيدة وأعمال وراقصة بالقضية.

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وقالت وفاء في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية النهار : ”أنا مستعدة أعمل أي حاجة مع خالد يوسف؛ لأنه بصراحة هو صاحب فضل علي“، وذلك في تعليق عن قبولها لحجم دورها في فيلم ”كف القمر“، لخالد يوسف.

وفي مفاجأة للجمهور، أعلنت وفاء عن مرضها النفسي وذهابها بين الحين والآخر لطبيب نفسي، مشيدة في الوقت ذاته باعتراف نجل الفنان أحمد السقا بمرضه النفسي على ”إنستغرام“.

وقالت: ”جميعنا مرضى نفسيون، وأنا كمان بروح لدكتورة نفسية تسمى نيفين زيور، وعلشان المخزون اللي بشوفه والشغل ببقى محتاجه أفضي عند دكتور نفسي“.