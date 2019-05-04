نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بجميع محافظات مصر 

ننشر لكم عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني بجميع محافظات مصر ،ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات المرحلة الابتدائية نتائج الامتحانات بعد الانتهاء الطلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء الامتحانات الترم الثاني فى معظم محافظات الجمهورية للاطمئنان على المجموعة الدرجات والنجاح والانتقال الى المرحلة المقبلة الصف الخامس الابتدائي ،ومن خلال موقعنا ننشر لكم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني

لقد أكدت وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليمية بأن الامتحانات سوف تأتي لكل الطلاب بجميع المحافظات بالمنهج الكتب الدراسية وليست خارج المنهج ،وحيث قد أنتهي بعض المحافظات من أداء الاختبارات نهاية العام 2019 وبانتظار إعلان النتائج عبر موقع التعليم الأساسي ،وكذلك سوف ننشر لكم نتائج الامتحانات المراحل الابتدائية 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بجميع الصفوف فور ظهور نتائج الامتحانات .

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روابط نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019

فور الانتهاء من الاختبارات واعتماد النتائج سوف يتم إعلان وظهور النتائج بجميع الصفوف المرحلة الابتدائية عبر موقع التعليم الأساس التابع لوزارة التربية والتعليم وللاستعلام عن النتائج بمحافظات مصر يمكنك الضغط على الروابط التالية .

نتيجة ابتدائية القاهرة

نتيجة ابتدائية الإسكندرية

نتيجة ابتدائية الجيزة

نتيجة ابتدائية القليوبية

نتيجة ابتدائية المنيا

نتيجة ابتدائية المنوفية

نتيجة ابتدائية الشرقية

نتيجة ابتدائية كفر الشيخ

نتيجة ابتدائية البحيرة

نتيجة ابتدائية الغربية

نتيجة ابتدائية الدقهلية

نتيجة ابتدائية الإسماعيلية

نتيجة ابتدائية قنا

نتيجة ابتدائية أسيوط

نتيجة ابتدائية أسوان

نتيجة ابتدائية دمياط

نتيجة ابتدائية الأقصر

نتيجة ابتدائية مرسى مطروح

نتيجة ابتدائية السويس

نتيجة ابتدائية البحر الأحمر

نتيجة ابتدائية شمال سيناء

يمكن لجميع الطلاب كتابة الاسم ورقم الجلوس فى أسفل المقال وسيتم الرد فور ظهور النتيجة .

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