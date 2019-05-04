تراند اليوم : بالصور.. غادة إبراهيم تدخل على خط أزمة فيديوهات خالد يوسف الإباحية...

بعد أن تداولت مواقع إخبارية وصفحات على السوشيال ميديا أنباء بوجود فيديوهات إباحية للفنانة غادة إبراهيم مع المخرج الشهير خالد يوسف، والتي نفتها الأولى بشكل قاطع، قررت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، اليوم الأحد، ضد موقع وصحيفة ”الوطن“ المصرية، بسبب حديثه عن تورطها في قضية الفيديوهات الجنسية مع مواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف.

وقالت غادة في بلاغها، إنها ”فوجئت بالزج باسمها في الأخبار المتداولة عن تورط بعض الفنانات بالقضية، خاصة بعد القبض على بعض المتهمات وحبسهن، والإشارة لها بالأحرف الأولى من اسمها باعتبارها الفنانة المتورطة، الأمر الذي جعلها تستقبل العديد من الاتصالات من الأقارب والأصدقاء والصحفيين لتأكيد أو نفي الخبر، إلى جانب نشر أخبار عن القبض عليها“.

وطالبت غادة، النائب العام بـ“اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية ضد الصحيفة والمحامي الذي تقدم بالبلاغات وكان مصدرًا لنشر الأخبار عنها بهذه الصورة التي حملت الإيذاء النفسي لها“.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، كانت قد اتخذت نفس الإجراء، وتم سماع أقوالها في النيابة العامة، بعد أن تعرضت لموجة من الشائعات عن تورطها في القضية، ثم اتضح أن الشخصية الحقيقية التي جاءت في المقاطع هي الراقصة كاميليا، فيما عرفت إعلاميًا بـ“شبيهة رانيا يوسف“.

وألقى الأمن المصري القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، ومنى الغضبان سيدة الأعمال، والراقصة كاميليا، والإعلامية رنا هويدي بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف، الذي يتواجد حاليًا خارج مصر.







