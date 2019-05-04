تراند اليوم : رسالة "خالد يوسف" إلى الجزائريين بعد تراجع "بوتفليقة" عن الترشح...

هنا المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف ، الشعب الجزائري على ما اعتبره "انتصارًا:" له، وذلك في أعقاب تراجع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن قرار الترشح لولاية خامسة.

وكتب يوسف عبر حسابه على موقع "تويتر": "اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر هو هو الدرس الذي تؤكده كل تجارب التاريخ".

وأضاف: "مبروك لشعب #الجزائر هذا الانتصار وادرك انه يعي تجارب ودروس من سبقوه من شعوبنا وسيكمل ثورته في الاتجاه الصحيح وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ولن يستطيعوا الالتفاف علي مطالبه واشواقه لدولة العدالة والحرية اللهم خلصهم ونجيهم من #سارقي_الثورات".

والإثنين أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه متواصل منذ ثلاثة أسابيع.

كما قرر إقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحي إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار.

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جاء ذلك في رسالة للشعب نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.‎

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وفي 3 مارس الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.

وقبل أيام أعلن بن فليس، انسحابه رسميا من الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها، معتبرًا في مؤتمر صحفي سابق أن "الظروف السياسية الحالية لا تسمح له بالمشاركة في الانتخابات".