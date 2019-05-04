مفاجآت مثيرة في الحلقة الأخيرة من مسلسل عشاق رغم الطلاق

يترقب المشاهد العربي بفارغ الصبر الحلقة الأخيرة من المسلسل الكويتي عشاق رغم الطلاق، وينتظر المفاجآت المثيرة التي تدور أحداث المسلسل حولها، والتي تتحدث عن رحلة عدد من لسيدات مع الطلاق، والحنين الذي يراودهن لشركاء حياتهن.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من "عشاق رغم الطلاق"

تثير الحلقة الأخيرة من المسلسل الكويتي"عشاق رغم الطلاق" الكثير من الجدل، فنادية "نور الكويتية" تواجه فيصل الذي يطلب منها أن تتركه وتخبره أنه أحب ريم وأنها الأنسب له، وتطلب منه أن يطلقها حتى تحافظ على كرامتها ويطلقها بالفعل، ثم يترك فيصل عمله ويعمل مع والده، وتذهب نادية إلى ريم "إيمان الحسيني" في مقر عملها وكانت ترغب بالتحدث معها لكنها تفاجئ بأن ريم حامل، فتهرب ولا تخبرها بما كانت تريده وتعود لتعيش مع بناتها.

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آمال تتزوج وأبو سلمان يطلب السماح من زوجته

نوف" ليالى دهراب" ستعيش في قصرها وي فتح لها زوجها مشروع، أما بسام فسيقابل الفتاة التي اختارتها والدته له فتعجبه ويتزوجها، وفواز يعلم بخطوبة آمال"صابرين بورشيد" فيغضب ويسألها فتخبره أن قصتهما انتهت و إذا كان يحبها فعليه أن يتمنى لها السعادة حتى لو مع غيره وتتزوج آمال ويحضر فواز زفافها، فيما أم سلمان تمرض ، وأبو سلمان يطلب منها السماح لكنها توضح له عدم رضاها بعودته لوداد، حسب مجلة هي.

ويشارك في بطولة مسلسل "عشاق رغم الطلاق" نخبة كبيرة من نجوم الكويت الفنانة انتصار الشراح ونور الكويتية والفنان سليمان الياسين، وعبدالله بهمن، وإيمان الحسيني، وصابرين بورشيد وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، والذي يبث على شبكة قنوات MBC.