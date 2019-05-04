السعودية تودع حيزان الحربي..أروع نموذج في بر الوالدين

ودعت السعودية أمس الجمعة، المسن حيزان الحربي، صاحب أغرب قصة في محاكم السعودية، وأروع نموذج في بر الوالدين، الذي توفي متأثراً بإصابته التي تعرض لها مؤخراً بحادث دهس في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح.

عقب انتشار خبر الوفاة، نعى أمراء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الحربي، واستذكروا قصته مع والدته، والتي وصلت لحد رفعه قضية على شقيقه في إحدى المحاكم السعودية، لرعاية والدته.

وتعود قصة الحربي إلى خلافه مع شقيقه الأصغر حول أحقية رعاية والدتهما؛ حيث إن المحكمة قضت آنذاك لصالح شقيقه فبكى حيزان لأن والدته ستغادر منزله.

ونعى الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" المسن حيزان، قائلًا: "توفي حيزان الحربي بعد أن ضرب أروع النماذج في بر الوالدين عندما اختلف مع شقيقه حول أحقية رعاية والدتهما لتصل للقضاء للفصل بينهما، ويبكي عندما حكم لصالح أخيه لأن والدته ستغادر منزله.. نموذج لبر الوالدين يجب أن يحتذى به في هذا الزمان.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة" .

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كما نعى خلف الخميسي المسن، نائب تحرير "صحيفة اليوم" السعودية، الفقيد الحربي، قائلًا: "ودعنا اليوم بالأسياح، صاحب أغرب قصة خصومة شهدتها المحاكم السعودية متأثرًا بإصابته في حادث دهس، وتعود قضية #حيزان_الحربي مع شقيقه حول من فيهما الأحق برعاية والدتهما، وكونها قضية غريبة من نوعها نالت شهرة واسعة، وتعكس حرص كلٍ منهما على بر والدتهما"، حسب إرم نيوز.

ويذكر أن قصة حيزان الحربي من القصص النادرة والغريبة والتي فاجأ بها المجتمع السعودي، حينما رفع قضية في المحاكم السعودية على شقيقه لرعاية والدته وذلك من باب برها.