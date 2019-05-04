أخبار السعودية: هيئة الرقابة والتحقيق تطلق وظائف شاغرة للجنسين

أطلقت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في مجال الرقابة والتحقيق، وأعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للرجال بالمرتبة السادسة، وللنساء بالمرتبة السادسة والثامنة، فعلى من تتوفر لديهم الشروط في مجال الخدمة المدنية وفق التخصصات التالية التقدم لها.

– وظائف الرجال بالمرتبة السادسة (محقق نظامي مساعد- مساعد محقق مالي- مساعد محقق إداري- مساعد مراقب إداري).

– وظائف النساء بالمرتبة السادسة (مساعد محقق إداري- مساعد مراقب إداري)، ويتطلب ذلك الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات (القانون- الأنظمة- الإدارة العامة- إدارة الأعمال- الحقوق- المحاسبة- إدارة مالية) وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– وظائف النساء بالمرتبة الثامنة (مراقب إداري): درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

طريقة التقديم:

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على الراغبين والراغبات بالتقديم الدخول على أيقونة التوظيف بموقع الهيئة الإلكتروني (هنا)، خلال الفترة من تاريخ 1440/8/30هـ وحتى نهاية 1440/9/4هـ، ويلزم ذلك تحميل (صورة من المؤهلات العلمية- السجل الأكاديمي- صورة من الهوية الوطنية)، حسب صحيفة المواطن.

للاستفسارات:

الاتصال على الرقم (0114052333) تحويلة (121).

ولمزيد من التفاصيل، انقر على الرابط : (هنا)