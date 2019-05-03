نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 الترم الثاني روابط استعلام جميع المحافظات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 ، حيث ننظر معكم موعد الإعلان عن ظهور النتيجة لكل المحافظات محافظة القاهرة، محافظة القليوبية، محافظة المنوفية وجميع المحافظات الأخرى، ستنتهي امتحانات الصف الرابع الابتدائي خلال الأسبوع المقبل وسيتم إعلان نتائج الطلاب لمختلف المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبالأخص محافظة القاهرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستأتي بطريقة مباشرة ومن خلال الكتاب المدرسي وسوف يمتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدين والدراسات الاجتماعية، وسوف يترقب الطلاب النتيجة فور انتهاء الامتحانات حتى يستمتع الطلاب بالإجازة السعيدة.

ستتوفر نتائج الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي وسيتمكن الطالب من معرفة النتيجة بالاسم فور اعتماد النتيجة في المدارس،وسوف نتابع ظهور النتائج لجميع الصفوف في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، محافظة المنوفية ومحافظة الإسكندرية لعام 2019

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رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019

فور انتهاء الامتحانات يترقب أولياء الأمور ظهور النتيجة قبل الطلاب بعد شقاء وعناء المذاكرة طوال العام مع أبنائهم، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الرابع الابتدائي وجميع الصفوف على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور الانتهاء من تصحيح الأوراق واعتماد النتائج وسوف أيضا تظهر النتائج بالمدارس، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر روابط المحافظات الأتية:-

نتيجة ابتدائية القاهرة

نتيجة ابتدائية الإسكندرية

نتيجة ابتدائية الجيزة

نتيجة ابتدائية القليوبية

نتيجة ابتدائية المنيا

نتيجة ابتدائية المنوفية

نتيجة ابتدائية الشرقية

نتيجة ابتدائية كفر الشيخ

نتيجة ابتدائية البحيرة

نتيجة ابتدائية الغربية

نتيجة ابتدائية الدقهلية

نتيجة ابتدائية الإسماعيلية

نتيجة ابتدائية قنا

نتيجة ابتدائية أسيوط

نتيجة ابتدائية أسوان

نتيجة ابتدائية دمياط

نتيجة ابتدائية الأقصر

نتيجة ابتدائية مرسى مطروح

نتيجة ابتدائية السويس

نتيجة ابتدائية البحر الأحمر

نتيجة ابتدائية شمال سيناء

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

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