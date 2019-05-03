تفاصيل مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 26

يُعتبر مسلسل عندما يكتمل القمر أول مسلسل رعب سعودي، حيث ينتظره الكثير من عشاق المسلسلات الخليجية لما فيه مناقشة للقضايا الاجتماعية الهامة والمنتشرة في الدول العربية وهي قضية السحر والشعوذة.

ويجمع مسلسل عندما يكتمل القمر بين الفنون الدرامية بألوانها المختلفة من الرعب والإثارة والتشويق، حيث حقق المسلسل انتشارًا واسعا ومتابعة عالية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة وفي الدول الخليجية والعربية بصفة عامة.

ويقوم ببطولة مسلسل عندما يكتمل القمر الفنان السعودي الكبير فيصل العميري والذي يجسد دور شخصيتين في المسلسل، بمشاركة الفنانة السعودية ريم عبد الله وأحمد شعيب وعيد سعد.

ويحظى المسلسل بنسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي وليس في المملكة العربية السعودية فقط، نظرًا لكم الإثارة والتشويق الذي تحمله حلقات المسلسل الذي حقق نجاحا باهرا في حلقاته الاولي.

يبحث العديد من متابعوا المسلسل السعودي الجديد عندما يكتمل القمر عن موعد عرض الحلقات والتي تذاع حصريًا عبر فضائية MBC1، والذي يذاع في الأوقات التالية حسب التوقيت الرسمي للمكلة العربية السعودية. وفقاً لما أورده موقع "نبأ حصري"

Advertisements

ويذاع مسلسل عندما يكتمل القمر حسب التوقيت الرسمي لجمهورية مصر العربية في الأوقات التالية:

العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

الإعادة الأولى 7:15 صباحاً بتوقيت مصر.

الإعادة الثانية في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر.