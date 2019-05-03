تراند اليوم : قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 147 موقع النور :مسلسل قيامة...

متابعينا الكرام نتابع معا سويا اخر التطورات حول مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من خلال اللاعن الاول من الحلقة 147,

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وما زال الكثير يترقب عرض الحلقة الجديد من الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل كل أسبوع في نفس الموعد في إطار درامي متميز، ومن خلال هذا الجزء نجد أن هناك عدد من الشخصيات التي تتمثل في الأعداء سوف تظهر بشكل كبير، ونجد أن في تلك الجزء سوف يظهر ابن ارطغرل “عثمان” في العديد من المواقف البطولية ومن المتوقع أن يكون هذا الجزء أكثر حماسًا عن الأجزاء الماضية.

حلقات الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

وما زال الكثير يترقب عرض الحلقة الأولى من الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في إطار درامي متميز، ومن خلال هذا الجزء نجد أن هناك عدد من الشخصيات التي تتمثل في الأعداء

قيامة ارطغرل

يعد مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل باحداث مثيرة.

وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والمثيرة

القنوات التي تذيع ارطغرل الموسم الخامس

يعرض المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر قنوات فضائية تنقل احداث المسلسل باللغة التركية وايضا مترجم الى اللغة العربية او مدبلج، تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل على النايل سات مترجمة للعربية :-

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– قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

– قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

– قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي

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