تراند اليوم : خالد يوسف وتعليق جديد: أحمد الله الأيام تؤكد أني على حق!...

عاد المخرج المصري خالد يوسف ليهاجم الحكومة المصرية من جديد، بعد الكارثة التي حدثت صباح أمس، ببسبب انفجار جرار داخل محطة مصر، ووفاة أكثر من 20 شخصاً، وإصابة 40 آخرين.

كتب خالد عبر السوشيال ميديا: (أحمد الله اني رفضت اعطاء الثقة لهذه الحكومة والحكومات التي سبقتها ورفضت كل برنامج تقدمت به للمجلس منذ مثلت هذا الشعب بمجلس النواب).

تابع: (الأيام تؤكد اننا كنا علي حق وتثبت الاحوال والحوادث ان اولويات هذه السلطة مرتبكة ورؤيتها غائبة وانحيازاتها للبسطاء معدومة ولا تعرف شيئا عن معاناة الاغلبية من هذا الشعب ولا تضع له وزنا ..رحم الله الضحايا وادخلهم فسيح جناته وألهم هذا الشعب الصبر علي البلاء كلمتي في البرلمان والتي رفضت فيها الحكومة وبرنامجها).

كان خالد يوسف هاجم الحكومة من قبل، وأعلن رفضه التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدتين جديدتين.