تراند اليوم : رنا هويدي قبل الأفلام الجنسية مع خالد يوسف – صور فيديو...

صباح الأربعاء، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على مذيعة الـ أم بي سي المصرية، رنا هويدي أثناء محاولتها الهروب من مصر، بعدما علمت أنها باتت متورطة في فيديوهات خالد يوسف الإباحية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من منع رنا من السفر وألقت القبض عليها وحوّلتها إلى التحقيق.

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لم نكن نعلم برنا لولا زج اسمها في قضية خالد يوسف، التي بدأت مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، وبعدهما المحامية منى الغضبان، وصولاً إلى الراقصة المصرية كاميليا، ولا نعرف من مِن الأسماء المهمة التي سيتم القبض عليهن.

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رنا هويدي، وقبل إلقاء القبض عليها عانت من التنمر حين بدأ متابعوها بوصفها بالسمينة وبأن جسدها تغير كثيراً، وكانت قالت إنها تعاني من مرض، لكنها لم تبح ما هو، وقالت:

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” تعبت من التنمر على انستجرام.. كل شوية كومنت تخنتي بوظتي شكلك عمليات التحميل.. بس محدش يعرف اني مريضة وباخد ادوية تخنتي فجاة.. وبعدين حتى لو تخينة رفبعة انا نفس الانسانة نفس الروح نفس القلب.. كفاية تعليقات جاهلة وتنمر الواحد بجد بالبلدي كدة لما يشوف التعليقات دي”بطنه بتقلب” للمؤاخذة.

وحين شاهدنا صور رنا لم تكن كلّها عادية، وفي بعضها اعتمدت الإيحاءات الجنسية والحركات المثيرة رغم أنها مذيعة وكان عليها احترام مهنتها وسمعتها، وكان آخر فيديو نشرته قبل القاء القبض عليها أقل ما يُقال عنه بأنه معيب جداً (كما ترون أدناه).

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