تراند اليوم : بالفيديو.. وفاء عامر تكشف عن رأيها في خالد يوسف وتتحدث عن مشهد به إيحاءات جنسية (فيديو)

كشفت الفنانة وفاء عامر عن احترامها للمخرج خالد يوسف وعلاقتها به، خاصة أنها قدمت معه العديد من الأعمال السينمائية.

وقالت خلال استضافتها مع «أروى» في برنامج «تحت السيطرة» على قناة «النهار»: «خالد يوسف مخرج مبدع وأدين له بفضل كبير، وأنا مستعدة أن أقدم أي عمل فني معه ومن أجله».

وأكدت أنها وافقت على دورها في فيلم "كارما" من أجل خالد يوسف، رغم أن الدور أصغر من دوري زينة وغادة عبد الرازق.

وأضافت: "المخرج خالد يوسف أصر على أن أقدم دور البطولة في فيلم "كف القمر" رغم اعتراض البعض، وأنا أثق فيه تماما، ولو طلبني لتقديم جملة واحدة في عمل فني لن أتردد بالقبول".

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وكشفت وفاء عامر عن كواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان الذي تضمن إيحاءات غير لائقة، من مسلسل "نسر الصعيد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت: "أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وعندما قرأته في السيناريو، كنت أريد النعاس ولست في كامل تركيزي، ولم أذاكر المشهد جيدا، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال تعبوا وأرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة".

وتابعت: "اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا لي أنهما سيشاهداه وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائما، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد".

وختمت: «أنا أدبست في هذا المشهد وكنت أريد رفضه، ولكني في نفس الوقت أفعل أي شيئ يريده المخرج».