تراند اليوم : تعرف علي حقيقه موت تورغوت :هل سوف يتموت تورغوت...

متابعينا موقعنا الاخباري *الخليج 365* المتميز نتابع معا متابعينا الكرام اخر الاخبار حول موت تورغوت ,كما يتسال كل عاق مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس هل سوف يموت تورغوت اما ان ينجو .ونتابع معا سويا الاخبار المتعلق بموت تورغوت

شكلت الحلقة 146 من مسلسل قيامة أرطغرل حزن وألم كبير لدى عشاق ومتابعي مسلسل أرطغرل الموسم الخامس ، خصوصا بمقتل وموت عدد من شخصيات الهامة وأبطال المسلسل والذين من بينهم تورغوت وميرغان وعدد من محاربي أرطغرل الشجعان على يد ألباستي “بيبولات” وجاسوس المغول “الشخصية الجديدة في المسلسل ” .

تورغوت ألب والذي يقول التاريخ أنه يبقى لتأسيس الدولة مع عثمان بن أرطغرل لاقي حتفه في الحلقة 146 مسلسل قيامة أرطغرل، فلم يتضح حتى اللحظة انقاذ تورغوت او موته إلا أن التوقعات تشير إلى موت تورغوت .

هذا ويعتبر تورغوت ألب وهو احد محاربي الغازي ارطغرل بن سليمان شاه وهو من احد مساعدي عثمان بن ارطغرل على تأسيس الدولة العثمانية ,واعطاه السيد عثمان غازي منطقة اينيجول في مدينة بورصة

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تزوج تورغوت الب مرتين (ايكيز)وبعد استشهادها على يد المغول بعدة سنوات تزوج (اصليهان سيدة قبيلة تشافدار)

يعد تورغوت الب احد امهر محاربي ارطغرل واشتهر بانه كان يستخدم فأسه بدلا من السيوف

كان تورغوت الب شديد الذكاء والولاء لسيده ارطغرل وعندما انتقلت قبيلة الكايي الى حدود بيزنطة عينه ارطغرل رئيسا للمحاربين .

حقيقه موت تورغوت تاريخيا :-