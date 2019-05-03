تراند اليوم : اجمل الادعية الي اخر شهر شعبان في اخر جمعة

متابعينا الاعزاء نقدم لكم بعض من الادعية في اخر جمعة من شهر شعبان

مضى شهر شعبان سريعاً، حيث لم يتبقى له سوى أيام قليلة ، ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، فتكون اليوم الجمعة في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان ، والتي يستغلها الكثير من المسلمين بالدعاء والتضرع إلى الله بأن يغير حالنا للأفضل وأن يحفهم برعاية ولطف منه ، وأن يغفر ذنوبهم ويطهر قلوبهم .

“الخليج 365” ينشر لكم من خلال السطور التالية ، عدد من الادعية التي تقال في الجمعة الأخيرة من شعبان وهي كالتالي :-

دعاء اخر جمعه من شعبان :-

في آخر جمعة من شعبان أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في ما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأن يرزقنا قيام ليلة القدر ولا يحرمنا أجرها .

اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فغفر لنا فيما بقى منه .

اللهم في آخر جمعة من شعبان لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا ولا تشمت بنا الأعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء .

يارب أجعل آخر جمعة من شعبان تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب واجعل رمضان فاتحة خير .

اللهم في آخر جمعة من شعبان ‏ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم ونحن على ابواب رمضان ، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة .

اللهُـمّ في آخر جمعة من شعبان أجبُـر كسـر قلوبنَـا على فراقِ موتانا واجمعنَـا بهُـم فِـي الفردُوس الأعلىٰ مِـن الجنَّـة ولاتحرمنَـا الحرمـان الحقيقِـي يامـن لا يخيـب بـهِ الرجـاء بجاهك وعزتك وجلالك.

اللهم في اخر جمعة من شعبان اجعلنا ممن عفوت عنهم ،وغفرت لهم ،ورضيت عنهم وحرمتهم على النار ،وكتبت لهم الجنه برحمتك يارب.

في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المبارك : اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصلاة والصيام والقيام وعلى تلاوة القران وارزقنا راحة البال .

اللهم في آخر جمعة من رمضان لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء .

دعاء قبل اذان فجر آخر جمعة في شعبان :-

يارب .. أستغفرك على كل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني ، ثم استرزقتك فرزقتني واستعنت برزقك على عصيانك فسترتني ، وسألتك الزيادة فلم تحرمني .

ياالله أستغفرك من كل ذنب فعلته في بياض النهار و سواد الليل في سر و علانية و أنت ناظر إلي .

ياالله أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في ليل ونهار أو سنة لنبيك تركتها خطأ أو عمد أو نسيانا أو جهل أو تكاسلا .

ياالله أستغفرك و أتوب إليك مما تكرهه قولا و فعلا .

آمين … آمين ..

آلِلِھمّ لا تأذَن بشَمس الج ـمعَة بآلمغيب إلآ ؤقد :

غفرت لي ولوالدي وأهلي.واحبتي

ۆرزقَت گلِ مّحِرَۆمّ » ٱلِذِرَيَھ ٱلِصآلحِھ ؛

ۆشفِيَت گلِ{ مّرَيَضّ ؛

ۆ فِرَجّت ھمّ گلِ | مّھـمّۆمّ

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آللہُم إنّي ٱسٱلگ آلٺَۆبہ قبْل آلمَۆٺ . . ۆآلشّہآدَھ عنْد آلمَۆٺ . .ۆآلمَغْفرھ ۆآلرّآحَہ بَعد آلمَۆٺ . .آللہُم ثبّٺ قَلبيّ علىَ ديْنگ . . آللہُم ٱسَٱلگ بحّسْن آلخآٺمّہ . .

آللہُم ٺقبّل دُعآئنآ ؛ يـآ ٱرْحّم آلرّآحَميْن .

اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك االلَهُم طَهرنيّ منْ كُل ذنوبيّ ثمَ إقبضنيّ إليكْ

” اللهم أغنني بفضلك عمن سوأك ”

{ اللَهُم طَهرنيّ منْ كُل ذنوبيّ ثمَ إقبضنيّ إليكْ

واجعلنْيّ مِمَنْ لاخَوفَ عليهُم ولاهُم يحزَنُونْ

يٱرَبَۓِ لٱ تَخرَجّنۓِ مُن دّنيآيۓِ حَتَۓِ تَرَضْۓِ عَنيٌ سبحانك ربي سبحانك،

ماطابت الدنيا إلا بذكرك،

ولا طابت الآخرة إلا بعفوك،

ولا طابت الجنة إلا برؤيتـــــك،

اللهم إجعلنا مع الأحبة في جنتك،

وأرزقنا يا ربنا محبتك،

وأجعلنا من الرابحين في جمعتك ..

اللّهُم إنّي أسْتَغفِرُك عَدد مَاانْسَانِي

الشّيْطانُ ذِكرَك

وَعَدد مَا ألهَتْنِي الدُنيْا عَن

الرّجوعَ إليْك ..

فَقَدْ قَصّرتُ وَلمْ تُقَصّر

وَنَسِيتُك وَلمْ تَنسَني ..

اللهُم أذِقنِي لذّة الخُشُوعْ ،

وَزِدنِي لكَ خُضُوعْ وَتَقبّل ذُليّ فِي

الرّكوُع وَالسّجُود.

أنَا ومَن أحْببَتُهمْ فِيك*~