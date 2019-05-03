تراند اليوم : فيديو فاضح وحميم لفنانة عربية يشعل الغضب... وهي تردّ وتعترف "مو عيب"

أحدثت الفنانة العراقية رنين البصري موجة كبيرة من الجدل بسبب انتشار فيديو فاضح لها برفقة زوجها.

وفي التفاصيل أنه تم مؤخراً تداول مقطع فيديو فاضحاً نسب إلى الفنانة وزوجها وقيل إنه جرى تصويره في أحد الفنادق. وأثار ذلك موجة من الغضب في أوساط المتابعين.

وخرجت عن صمتها ونشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" فيديو علقت فيه على ذلك.

وقالت في ما يشبه الاعتراف بصحة الفيديو: "اليوم نزلت هذا الفيديو ما أقول لكم إني أنا نجمة العالم تعرفني وما أحتاج".

Advertisements

وتابعت: "تعرفون موقع الغيرة وهذي الأمور. ماكو واحد عنده تلفون وما تكون بيه أشياء عائلية. عندي أكثر من فيديو أنا وزوجي. كنا مسافرين في أربيل. العراق العظيم كله حافظ موديل بيتي. أكيد بفندق وأنا مسافرة. موعيب إنو مرا ورجال عايشين حياتهم"، لافتة إلى أنه تمت سرقة هاتفها.

وأرفقت المقطع المصور بالتعليق: "توضيح لمتابعيني بسبب كثرة الأسئلة. إلى كل من ساندني رسالة من القلب أحبك".

Advertisements