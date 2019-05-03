تراند اليوم : فيديو رنا هويدي تعاني من التنمر قبل فضيحة خالد يوسف

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تسريب صور من فيديو الإعلامية رنا هويدي مع خالد يوسف
انتشرت صورة تم تسريبها؛ منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي؛ مذيعة قناة «MBC» السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية «فيديوهات خالد يوسف».
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ظهرت الإعلامية رنا هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها؛ عارية من الجزء الأعلى من جسدها؛ ممسكة بهاتفها المحمول؛ إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج المصري خالد يوسف.
موقع أخبار بيديا لن يقوم بنشر تلك التسريبات حفاظا على العادات والتقاليد؛ والقواعد المهنية؛ ولكن عدد كبير من المواقع قامت بنشر تلك الصور والفيديوهات حتى أصبحت الأكثر بحثا على موقع «جوجل».
شاهد ردة فعل رنا هويدي عندما قال لها احدهم تتزوجيني؟
وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على للإعلامية رنا هويدي؛ إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد؛ فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.
جاء قرار القبض على الإعلامية رنا هويدي؛ بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية.
وانتقلت للعمل في قناة «MBC» مصر في عام ٢٠١٧ في برنامج «حديث المساء»؛ واختتمت عملها كمقدمة لبرنامج النشرة الفنية على «قناة الغد».
إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج
وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات.
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وقالت صاحبة الفيديو الشهير باسم منى فاروق وشيما الحاج؛ من خلال حسابها على «انستجرام»: : “يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستجرام غير ده… ومليش أكاونت على «فيسبوك» أو «تويتر».. “الأكاونتات اللي على «فيسبوك» و«تويتر» مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها؛ وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً؛ وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً”.
كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها «الأب الروحي»، و«رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«خيانة عصرية».
شاهد.. رنا هويدي ترقص وتضع تاتو «خالد يوسف»
فيديو جديد؛ يكشف المزيد عن علاقة المخرج المصري خالد يوسف مع الإعلامية رنا هويدي؛ والغريب أنها هي من نشرته.
فيديو رنا هويدي كان من الواضح إنه تم تصويره عقب إجرائها عملية جراحية في -يرجح إنها عملية تجميل في الأنف-؛ لأن أنفها كان مغطى بالشاش.
وكانت رنا هويدي في الفيديو الذي ترقص على أغنية النجم المصري محمد رمضان «نمبر وان».
علقت المذيعة المصرية رنا هويدي على الفيديو الذي نشرته على انستجرام قائلة: “دة فيديو من امبارح وأنا عاملة دماغ بنج، البنج دة بيعمل حاجات غريبة في الإنسان انا مش فاكرة التخاريف دي كلها”.
وبالطبع استنتج الجميع إن رنا هويدي كتبت إسم خالد يوسف على يدها أثناء علاقتهما معا؛ وهو ما يدل على إنها استمرت لفترة زمنية طويلة نسبيا.