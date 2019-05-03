تراند اليوم : فيديو رانيا يوسف كامل videos Rania Youssef فيديو رانيا يوسف كامل HD فيديو رانيا يوسف...

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وشاع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رانيا يوسف videos Rania Youssef مع خالد يوسف بعد فضيحة مني فاروق و شيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف والفيديو المسرب لهم حيث ظهرلنا فيديو جديد لرانيا يوسف وهي تمارس أشياء مخلة بالادب والحياء.

أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواقع التواصل الاجتماعي، في تحدٍ جديد، أطلقته تحت اسم (تحدي بدون مكياج)، والذي اشترطت فيه على المشاركات اللواتي يرغبن في التحدي، بعدم وضع أي مساحيق تجميل (مكياج)، لـ يظهرن بمظهر طبيعي.

ونشرت رانيا صورة لها، أثناء تواجدها بأحد النوادي الرياضية، أثناء ممارستها بعض التمارين الرياضية، وعلقت عليها، بهاشتاج التحدي ( بدون مكياج). بحسب "الكون نيوز"

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وظهرت مرتدية الملابس الرياضية السوداء، جاذبة شعرها للخلف، ضاحكة لملتقط الصورة الفوتوغرافية، وهي تميل بجانبها الأيمن، رافعة كلتا يديها، وخلفها تظهر يدًا أخرى، لشخص، قامت بـ اقتصاصه من الصورة.

بدورها أصدرت النجمة رانيا يوسف، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه مقاضاتها لأى موقع أو جريدة وكذا صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يسيء لها، ويأتى ذلك البيان على خلفية تردد اسم الفنانة رانيا يوسف، على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقال البيان، "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أى موقع أو جريده او صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر اي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات"، وأضاف البيان "لن يتم الاستهانة مع أي شخص او جهة يساعد بنشر آى مواد مسيئة وكاذبه، وسوف يتم محاسبته قانونيا".