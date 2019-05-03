رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن خطوبتها بعد إنجابها طفلة - من العريس؟

أشهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، يوم الجمعة، خطوبتها من الصحفي كلارك جايفورد، وذلك بعد علاقة طويلة بينهما.

وعرض كلارك جايفورد (41 عاما) على رئيسة وزراء نيوزيلندا الزواج أثناء عطلة عيد القيامة، حيث يقدم برنامجا تلفزيونيا عن الصيد ويعتني بابنتهما نيفي تي أروها، في حين تتولى هي إدارة شؤون البلاد.

رئيسة وزراء نيوزيلندا هي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

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وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا قد تصدرت مؤخرا، عناوين الصحف بردود أفعالها العاطفية تارة، والشديدة تارة ثانية، تجاه الهجوم الذي وقع على مسجدين للمسلمين في مدينة كرايست تشيرتش.

وأظهرت رئيسة الوزراء أردرن آنذاك تعاطفا شديدا تجاه الضحايا وأسرهم، وظهرت مرتين وهي ترتدي الحجاب، في زيارتين للجالية المسلمة. والتقطت العدسات صورها وهي تربت على أكتاف البعض، وتحتضن آخرين.