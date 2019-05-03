"PUBG": عريس يلعب 'ببجي' أثناء زفافه ويتجاهل عروسه والحضور - شاهد

نشر نشطاء ومواقع إعلامية، يوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر اندماج عريس في لعبة "ببجي - PUBG" أثناء زفافه، متجاهلا عروسه التي تجلس بجواره.

ويبين الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرات العروس إلى عريسها والتي تحمل علامات استغراب وتساؤل من موقف عريسها، وعلى ما يبدو تفكر في المستقبل الذي ينتظرها.

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وكان العريس منهمكا باللعب ولم يكلف نفسه بالنظر إلى الحضور وإلى الشخص الذي قدم له هدية بمناسبة زواجه.

بلاير أنونز باتل غراوندز المعروفة باسم ببجي PUBG أو ساحات معارك اللاعبين المجهولين هي لعبة كثيفة اللاعبين على الإنترنت و‌لعبة بقاء صدرت بتاريخ 23 مارس 2017، وهي متوفرة على أجهزة ويندوز، وإكس بوكس ون وصدرت نسختان في أوائل سنة 2018 لمنصتي آي أو إس، وأندرويد من تطوير شركة تينسنت، والتي قامت بالتعاون مع شركة "بلوهول".