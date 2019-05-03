صوفي ترنر تتزوج جو جوناس وتشعل مواقع التواصل - شاهد

أثار زواج المغني الأمريكي الشهير جو جوناس، من الممثلة صوفي ترنر، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط الجماهير العربية.

وجاء زواج جو جوناس وصوفي ترنر بشكل مفاجئ، حيث كانا قد تواعدا في سنة 2016، قبل أن يخطبا بعضهما بعدها بعام، وتزوجا خلال الأيام القليلة الماضية.

صوفي ترنر المعروفة بالسلسلة الشهيرة Game of thrones.

أما زوجها جو جوناس هو أخ المغني نيك جوناس زوج الممثلة البوليوودية بريانكا شوبرا.

وذهب جو جوناس وزوجته صوفي ترنر بعد حضورهما حفل 2019 Billboard Music Awards بساعات الى مبنى الزواج في لاس فيغاس وتزوجا في احتفالية بسيطة.