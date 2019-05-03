زواج ملك تايلاند من حارسته الشخصية يشعل مواقع التواصل - شاهد

أشهر ملك تايلاند الحالي ماها فاجيرالونجكورن، يوم الجمعة، زواجه رسميا من حارسته الشخصية، لتحصل على لقب ملكة البلاد.

وأكدت مصادر رسمية، زواج ملك تايلاند من زوجته الرابعة (40 عاما) والتي تقود وحدة أمن الملك، موضحة أنها تسمى سوثيدا فاجيرالونغكورن نا أياتايا، الزوجة الجديدة للملك ماها فاجيرالونغكورن، ملكة لتايلاند.

ووفق المصادر، فقد التحقت سوثيدا بحراسة القصر في عام 2013، وأصبحت قائدة وحدة أمن الملك التي تشغل حاليا رتبة جنرال، ولديها أيضا العديد من الأوسمة الملكية العليا، فيما كانت مضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلندية الدولية.

وبث التلفزيون التايلندي الرسمي، فيديو عن سوثيدا تنحني أمام الملك الذي يرتدي زيا عسكريا في حين ارتدت ثوبا تقليديا من الحرير الوردي.

ولفتت المصادر إلى أنه "من المنتظر أن يتوج الملك في احتفال مدته ثلاثة أيام يبدأ السبت".

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من هو رئيس تايلاند الحالي:

فاجيرالونغكورن (66 عاما)، قضى معظم وقته في ألمانيا، وتزوج ثلاث مرات.

أول مرة تزوج فيها ملك تايلاند كانت من الأميرة سومسوالي وله منها بنت واحدة هي الأميرة باجراكيتيابها.

كما تزوج من الممثلة بولبراسيرث يوفاديدا وأنجب منها بنات وولدا واحدا، هو الأمير راسميغوتي ديبانغكورن.