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تراند اليوم : تسريب صورة فاضحة للإعلامية رنا هويدي من مقطع إباحي مع خالد يوسف! ‎

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صحيفة الخليج 365: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة، منسوبة للإعلامية المصرية ، مذيعة قناة ”إم بي سي“ السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية ”فيديوهات “.

انتشار الصورة
وانتشرت الصورة بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

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صورة فاضحة
وظهرت هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها، عارية من الجزء الأعلى من جسدها، ممسكة بهاتفها المحمول، إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

القبض على رنا
وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على رنا هويدي، إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد، فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار، بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية.

 

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