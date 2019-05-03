تراند اليوم : رانيا يوسف في النيابة بسبب فيديو خالد يوسف الجنسي...

الخليج 365 :- وصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إلى مقر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، للإدلاء بأقوالها بشأن البلاغ الذي قدمته ضد شخص مجهول، نسب إليها فيديو ”إباحيًّا“ ضمن قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف.

وظهرت رانيا أمام مقر النيابة برفقة المحامي الخاص بها، وبدا على ملامحها الغضب والحزم قبل إدلائها بأقوالها في البلاغ الذي تقدمت به.

وبدأت النيابة العامة المصرية، التحقيق حول الواقعة، بعد نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو إباحيًّا، ونسبه إليها، مدعيًّا أنها هي من تظهر خلال الفيديو.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة المصرية رانيا يوسف، تقدَّم ببلاغ للنائب العام، ضد شخص مجهول قام بتحميل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إلى موكلته، وادعى أنها هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجاء في البلاغ، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ ”يوتيوب“ يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي، على خلاف الحقيقة.

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وتابع البلاغ، أن المشتكية تتعرَّض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي و“يوتيوب“ والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الإجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.

يُذكر أن نشطاء تداولوا مقطع فيديو إباحيًّا، قالوا إنه للفنانة المصرية رانيا يوسف، وانتشر كالنار في الهشيم، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرَّة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي والتي قادتها إلى ساحات المحاكم.

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