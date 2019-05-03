بيانات تردد قناة دعوة الجديد 2019 da3wa بعد تعديل البث على النايل سات

أعلنت قناة دعوة الفضائية عن تحديث ترددها الجديد، الناقل لمسلسل أرطغرل 146، إضافة لبعض اللمحات عن القناة الدينية المتميزة التي تقوم بعرض أفضل البرامج والمسلسلات الدينية القيمة عبر شاشتها.

كما نقدم لكم اليوم كل ما يخص تردد قناة دعوة الفضائية 2019 من أجل مساعدتكم في ضبط التردد الجديد للقناة بشكل صحيح عبر الأقمار الصناعية، والاستمتاع بمختلف البرامج التي تقدمها عبر شاشتها بشكل دائم.

وقد وفرنا لكم التردد الخاص بالقناة، وهو التردد الجديد الآن لمتابعة القناة على قمر النايل سات، حيث يمكنكم التقاط إشارة القناة من خلال المعلومات المرفقة.

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وبعد النجاح في ضبط تردد القناة يمكن متابعة ومشاهدة كافة برامج القناة بالإضافة لمتابعة البث الحي ومتابعة المسلسلات المعروضة ومنها المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، وغيره من الأعمال التاريخية الهادفة التي تنال اعجاب الجمهور العربي.

تجدر الاشارة إلى أن قناة دعوة تقوم بشكل دوري بعرض أهم الأعمال والمسلسلات الحصرية، فقط من خلال شاشتها، وذلك من خلال التردد الجديد الذي نرفقه لكم اليوم.

تردد قناة دعوة الفضائية: نايل سات 12687 أفقي