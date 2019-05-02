نتائج اللوتو اللبناني اخر سحب اليوم الخميس 1714 lotto

صدرت مساء اليوم الخميس نتائج اللوتو اللبناني واسم الفائز في سحب اليوم 2 مايو 2019 التي تنقل على قناة ال بي سي في لبنان.

ويتم سحب اللوتو اللبناني عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس أسبوعيا.

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الجدير ذكره أن اللوتو اللبناني هي مسابقة يلجأ لها الناس عن طريق حجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، حيث يحصل الفائز فيها على مكافآت كبيرة.

يشار إلى أن يانصيب اللوتو اللبناني قررت مؤخرا اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على قناة ال بي سي، حيث ينال الفائز فيها على جائزة قيمة.