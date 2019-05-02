تطورات الوضع الصحي للفنانة الكويتية مرام البلوشي

تعرّضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، البالغة من العمر 40 عامًا، لجلطةٍ في القلب، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقّي العلاج.

وذكر مصدر مقرّب من الفنانة مرام، أنّ "الحزن" هو كان السبب الرئيسي في أزمتها الصحية، مضيفًا أنّها كانت دائمًا تخلدُ إلى النوم وهي تُضمر الحزن والزعل بداخلها، الأمر الذي تسبّب بتردّي صحتها وإصابتها بالجلطة.

وتداول نشطاء وصفحاتٍ إخبارية عبر المنصات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا متضاربة بشأن صحة الفنانة الكويتية، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أن الفنانة البلوشي من المقرر أن تشارك في رمضان القادم بمسلسل ”دفعة القاهرة“، الذي تدور أحداثه حول أول دفعة لطلبة كويتيين في مصر بفترة الستينيات.