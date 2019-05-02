تراند اليوم : فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف مع منة شلبي في فيديو اباحى

فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف مع منة شلبي في فيديو اباحى

منة شلبي في فيديو اباحى مع الثائر المنوي

فضيحة الفضائح في الوسط الفني، هي في نفس الوقت فضيحة الاشتراكية ، والتقدمية ، و الثورية. فضيحة و حقيقة خالد يوسف وثورته الجنسية ورسالة الفن التحتية! -اطفئوا الأنوار-

تداول الجيل الصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو سكس اباحي للفنانة منة شلبي مع الثائر المنوي خالد يوسف ، والذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والعالم العربي لنشهد فضائح اعلامية غير مسبوقة ، حول تسريب الفيديوهات الاباحية للمخرج خالد يوسف، حتى نسى الناس كيم كادرشيان وهيفاء وهبي و العاهرة تسيب ليفني ومغامراتها مع الحكام العرب ، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس عددا من الأخبار والفيديوهات تجمع الفنانة منة شلبي مع خالد يوسف.

وكان رد فعل الثائر المنوي خالد يوسف هو التجاهل ، بعد تداول اسمه في قضية الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج ، وتبعها فيديو سكس لل الفنانة علا غانم ، وكلهن مع بطل واحد، لجميع المشاهد الجنسية والاباحية ، هو المخرج خالد يوسف، وتم تداول اسم منة شلبي في القضية بسبب علاقة “الحب” التي كانت تجمع بينهما . والتى انتهت بدون ذكر الاسباب.

منة شلبي واليونيسيف

تم تنصيب منة شلبي في عام 2010 في منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، سفيرة للنوايا الحسنة في مجال مكافحة مرض الإيدز، ولكن بعد تسريب فيلمها الابداعي، مع الثائر المنوي الاشتراكي الجنسي خالد يوسف، فمن المتوقع ان تعينها العاهرة تسيبي ليفني سفيرة للنوايا الصهيونية لنشر الايدز في العالم والدول العربية. يرجى الاطلاع على تقرير الدعارة مقدسة فتوى الحاخام الاكبر في اسرائيل و “تسيبي ليفني” تعتزل السياسة، ولا بد ان تكون هذه السفارة للنوايا الصهيونية بمشاركة المخرج المبدع من تحت و التقدمي من الخلفي خالد يوسف الشهير بالثائر المنوي!!

التقدميون العرب فضيحة

التقدميون العرب الذي صدعوا رؤسنا وظهورنا بالتقدمية والثورية ارادوا ان يثبوا انهم تفوقوا على الغرب بعرض الاغضاء النتاسلية لانهم كانوا يظنون ان الامريكان وصلوا للقمر بسبب فساتين مارين مورو و سيقان كيم كاردشيان ، فقد قرروا ان يتحفوننا بمجموعة انجازات علمية من نوع تسريبات خالد يوسف الثائر المنوي، بل حتى اوصلو للوزيرة فيوليت الصفدي ضمن خطة تتضمن انشاء وزارة للدعارة و الترفية وربما يتم دعوة تركي آل الشيخ للمشاركة بها. وهذا هو ارابط: فضيحة جنسية جديدة فيوليت الصفدي وزيرة الدعارة تتحدى هيفاء وهبي وكرداشيان

المقاومون العرب فضيحة ألعن

ضمن اجواء تخدير و تدمير العقل العربي، يتم اللعب على الاوتار الجنسية، و الغرائز للشباب العربي الضائع بين الاتاري وكرة القدم والفتاوي، ولذلك فمن حق شخصية طائفية ظلامية، أن تكون عشيق هيفاء وهبي، لذا تسربت اخبار أن الممانع “المقاوم” حسن نصر ايران الطوشة، قرر ان يمنحها بركاته المقدسة، فتزوجها زواج متعة، وبما انه مشغول فلم يطل الزواج كثيرا “ساعات سريعات”، وهذا حلال.

اما صاحب اجمل صلعة في منظمة التحرير الفلسطينة صائب عريقات، فقد اخطأ عندما مارس الدعارة المقدسة مع تسيبي ليفني، وزيرة الدعارة في الكيان الصهيوني، ولكن عذره انه كان يريد ان (..) اخت الصهيونية فلم يجد افضل من تسبني ليفي لينتقم من اليهود شر انتقام.

ومن يظن ان زيارة البابا الى الامارات ، و افتتاحه كنيسة ، و اجبار الشباب الاماراتي على حضور صلوات والقداس الكاثوليكي، ليتم تقديسهم من قبل بابا الفاتيكان، ومنحهم بركاته و ما يسمونه “روح القدس” التي يمتلكها حصريا هو و كنيسته، التي ارتكبت اشنع المجازر عبر التاريخ، وت جاوز عدد ضحاياها مئات الملايين عبر العصور، و إلى اليوم لم تعتذر كنيسته الا لليهود عن بعض المجازر. بابا الفاتيكان عريان وابن زايد معه كمان

اين هي الفضيحة؟

فاذا ظننت ياصديقي القارئ، ان كل ما يجري في المنطقة، ومن تغيرات تحت شغارات و اسماء كاذبة، مثل محاربة التطرف و الاصلاح الديني، والخطر الايراني، ليس له علاقة بفيدوهات الثائر المنوي خالد يوسف، فانت مازلت برئ، ولا تعلم ماذا يتم التخطيط له في هذا العالم، لأن تشكيل الرأي العام والثقافة، تبدأ من أسفل!!

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اذا كنت تظن أن ما يجري في قارة اسيا ( والامارات في اسيا )، ليس له علاقة بما يجري في سوريا، أو بريطانيا، او مصر او نيجيريا، فانت تعيش عيشة هنية!!! و ربما أنك من متابعي الاعلامي الجريان داود الشريان ، الذي لم يقم الى الآن، بحوار مع المخرج خالد السعدان ، ليسأله عن سبب خضوع الممثلات للاذلال و الاستعباد والامتهان؟!

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وعليه وجب التوضيح :

منة شلبي هي ابنة الممثلة والراقصة (الرقاصة) الشرقية السابقة زيزي مصطفى (فرخ البط عوام) ، ولدت فى 22 يوليو 1982 ، ووالدها هو رجل الأعمال هشام شلبي (افرحي يا ابتهاج) ، وعمتها هي الإعلامية بوسي شلبي (لا تبوسني ولا ببوسك) .

ولقد تم وضعها في عام 2010 سفيرة للنوايا الحسنة، في منظمة “اليونيسيف”، التابعة للأمم المتحدة، في مجال مكافحة مرض الإيدز.

قامت منه شلبي بمشاركة متابعيها على موقع التواصل “انستجرام” بمجموعة من الصور وأكدت في تعليق أن السعادة في سهرة مع البنات. اقرأ/ي أيضا: نوال السعداوي من فقدان البظر الى فقدان البصر

واحتفلت الممثلة المصرية منه شلبى بتكريمها في مهرجان “أسوان للأفلام القصيرة” ،مع صديقاتها حلا شيحا، و ايناس الدغيدي، وعمتها الاعلامية بوسي شلبي ، والذي يعتبر من أهم المهرجانات في الوطن العربي، وظهرت منه في المقاطع والصور التي قامت بنشرها اثناء اللقاء النسائي، وهى في غاية الراحة والسعادة، متجاهلة كل الأخبار التي انتشرت حول علاقتها السابقة بخالد يوسف، و التي انتهت بالخطوبة، ولكن سرعان ما تخلصت منه، وأعلنت انتهاء العلاقة بين منة والثائر المنوي. وبهذا يكون قد تم نزع النقاب عن علاقة المخرج خالد يوسف بالوسط الفني “الطاهر” وايضا بشخصية هرائية مثل فاطمة ناعوت ، التي وجدت ان كل مايفعله الثائر المنوي هو ابداع في ابداع، وتعتقد ان هناك مؤامرة على المبدعين من امثالها ،وامثال المخرج الاباحي صديقها، بحسب ما جاء في الرابط: نزع النقاب عن فاطمة ناعوت والثائر المنوي خالد يوسف

ويذكر أن النيابة العامة المصرية، القت القبض على كل من منى فاروق، و شيماء الحاج ، والراقصة كاميليا ، وسيدة

الاعمال المصرية منى الغضبان ، وذلك بعد تداول الفيديوهات الجنسية الفاضحة المنشورة لهن مع المخرج خالد يوسف. وليس هذا فقط بل تم مؤخرا الكشف عن فضيحة جديدة ان خالد يوسف لص و يبيع زوجته