مصر: إجلاء مائتي طفل من حريق ضخم بمركز تعليمي

تمكّنت قوات الحماية المدنية في مصر، اليوم الخميس، من إجلاء أكثر من 200 طالب بالمرحلة الثانوية وإنقاذهم من الموت، بعد أنّ شبّ حريق مفاجئ في مركز تعليمي، أثناء تلقيهم الدروس الخصوصية بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

وأخلت القوات مكان الحريق للحفاظ على أرواح الطلاب، بعد اشتعال النيران داخل المركز، والدفع بسيارات الإطفاء، لتتم السيطرة على النيران، دون خسائر بشرية.

وبدأت الواقعة رسميًا، ببلاغ إلى قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق في مركز تعليمي بمنطقة وادي حوف، أثناء تلقي قرابة 200 طالب للدروس الخصوصية داخله، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والارتباك بالمنطقة، وصعوبة السيطرة على النيران، لينتقل رجال الحماية المدنية والإطفاء للسيطرة على الموقف، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، عقب الانتهاء من السيطرة على النيران، وإنقاذ الطلاب، حيث انتقل فريق من رجال النيابة العامة للمعاينة، وانتداب المختصين لتحديد أسباب الحريق، ومدى وجود تراخيص من عدمه للمركز التعليمي، ومدى مطابقته لإجراءات السلامة.