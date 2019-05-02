الموت يفجع الفنان السوري محمود نصر

توفي والد النجم السوري محمود نصر، يوم الأربعاء، في محافظة السويداء جنوب سوريا، في حين لم تعلن عائلة الراحل أيّ تفاصيل عن الجنازة.

وتلقى الفنان محمود نصر تعازي العديد من زملائه من نجوم الدراما السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلبوا من الله الرحمة لوالده ولمحمود وعائلته الصبر.

ووصل محمود خلال الأيام القليلة الماضية إلى سوريا آتيًا من تونس، التي ينشغل فيها بتصوير أحد أدوار البطولة في المسلسل التاريخي "ممالك النار" للمخرج الإنكليزي بيتر ويبر، والذي سيُعرض حصريًّا على "نت فلكس". وفق "سيدتي"

الفنان محمود نصر يتصدر هذا العام ثلاثة أدوار رئيسية في المسلسل، برفقة كل من النجمين رشيد عساف وخالد النبوي، وكان التزام محمود بتصوير هذا العمل الضخم قد منعه من المشاركة بأيّ من المسلسلات الدرامية التي ستُعرض في رمض