شاهد: ظهور مثير للفنان سعد المجرد والجمهور في صدمة!

أثار الفنان المغربي سعد لمجرد ضجّةً كبيرة عقب ظهوره الأخير الذي صدم به الجمهور بعد أن أطلّ عليهم بلون شعره الجديد في صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهر المجرد في الصورة وهو يقف مستلقياً على حائط بإطلالة “كاجوال” وظهر بلون شعر قريب إلى الأبيض، وعلّق بالقول:”مهما قررت أن تفعل، تأكد أن ذلك سيجعلك سعيداً”، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

ومن جانبٍ آخر، كان اتهم المجرد مؤخراً بتقليد الممثل التركي جان يامان وذلك بسبب ظهوره أكثر من مرّة وهو يزين ملابسه بفولار صغير، وهو الأمر الذي أشار المتابعون أنه يعتمده يامان.