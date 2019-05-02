شاهد: عادل كرم يثير الجدل والسبب فضيحة !

صدم الإعلامي اللبناني عادل كرم جمهوره، بعد تسريب صورة فاضحة له ظهر فيها عار ٍ تماما بدون ملابس في غرفة نومه، حيث اعتبر نشطاء أن الصورة خاصة جدا ً وتعنيه نفسه.

وذكر موقع فوشيا إلى أن صورة كرم قد تكون مفبركة من ناحية أن أعداء الإعلامي عادل كثيرون في الوسط الفني، في حين قال آخرون أن الصورة مسربة من فيلم جديد لعادل.

واستذكر نشطاء الصور المنشورة لعادل كرم وهو يمارس الرياضة على البحر تظهر وجود وشم على كتفه اليمين يشبه الوشم الظاهر في الصورة العارية، الأمر الذي يستبعد أن تكون الصورة مفبركة.

من جهته، التزم عادل الصمت ولم يدلِ بأي تصريح حول طبيعة الصورة وسبب تسريبها او حتى إنكارها، كتفيًا بنعي راغد قيس، صاحب صفحة "شرطة المشاهير"، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

